Emir\'in Masa Tenisi Başarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan serebral palsili (SP) 10 yaşındaki Emir Yiğit Birlik, masa tenisinde elde ettiği derecelerle milli takıma seçilmeyi başardı.

Ortakent Mahallesi'nde antrenmanlarını sürdüren Emir, yaklaşık 2 yıl önce başladığı masa tenisinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen U23 Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde Türkiye şampiyonluğu elde etti. Emir, aynı turnuvada tek erkekler klas 8-9 kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, karışık çiftler klas 20 kategorisinde ise Türkiye ikinciliği derecelerini kazandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Emir, sporla tanışmasının yaşamını değiştirdiğini söyledi.

Kurs merkezinde antrenörü tarafından keşfedildiğini anlatan Emir, "Kurs merkezinde öğretmenim beni fark etti ve masa tenisini denememi istedi. İlk gün antrenmana gittim, çok sevdim ve devam etmeye karar verdim." dedi.

Emir, yaz tatillerinde günde 6-7 saat antrenman yaptığına dikkat çekerken, "Kendimi geliştirdikçe çok mutlu oluyorum. Yapabildiklerimi görünce heyecanlanıyorum ve 'Bunu ben nasıl başardım?' diye düşünüyorum. Ankara'da Türkiye şampiyonu olduktan sonra benim için kutlama yaptılar. Ailem ve çevrem benimle gurur duydu. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Uluslararası organizasyonları hedeflediğini dile getiren Emir, ilk hedefinin Avrupa Şampiyonası, ardından Dünya Şampiyonası ve son olarak Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade etti.

Sporun kendisine güç verdiğini belirten Emir, engelli çocukların da kendilerini geliştirmeleri için spora başlamalarını tavsiye etti.

"En büyük hedefimiz 2032 Paralimpik Oyunları"

Antrenör Furkan Mete Yiğit de Emir ile neredeyse her gün antrenman yaptıklarını ve sporcusunun kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Emir'in öğrenme hızına ve disiplinine dikkati çeken Yiğit, "Çok hızlı öğrenen bir sporcu. Söylediğim her şeyi dikkatle dinliyor. Bazen hemen uygulayamasa bile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve sürekli öğreniyor. Bu çabası beni çok mutlu ediyor. Bu karakteri sayesinde gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Emir benim ilk engelli sporcum. Elbette zaman zaman bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ama bu süreci birlikte öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, Emir'in özgüvenli bir yapıya sahip olduğunu vurgularken sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisiyle barışık bir sporcu. Kendini hiçbir zaman eksik görmüyor, günlük yaşamını da sürdürüyor. Örneğin havalimanında sıra beklerken engelli geçişini kullanabileceklerini doğal bir şekilde dile getirebiliyor. Bu durumu hayatının bir parçası olarak görüyor. En büyük hedefimiz 2032 Paralimpik Oyunları. Ondan önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Katıldığımız her organizasyonda puan toplayarak ilerlemeyi hedefliyoruz."

Yiğit, sporun engelli bireylerin yaşamında sosyalleşme ve özgüven kazanma açısından madalyadan daha önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.