Emlak Konut, Beşiktaş'ı Geçerek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Emlak Konut, Beşiktaş'ı Geçerek Finale Yükseldi

Emlak Konut, basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş BOA'yı 91-86 yenerek finale çıktı.

21.03.2025 23:16
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Salon: Edirne Yeni Kapalı

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut

Beşiktaş BOA: Peterson 19, Winterburn 12, Elif Bayram 5, Krajisnik 16, Fagbenle 20, Hatice Pelin Gülçelik 3, Özge Özışık 11, Gizem Başaran Turan, Ceyda Conker

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 2, Parks 25, Macaulay 14, Ndour 15, Gamze Takmaz 3, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 3

1. Periyot: 23-19

Devre: 42-46

3. Periyot: 56-69

Beş faulle çıkanlar: 38.56 Fagbenle, 39.58 Özge Özışık (Beşiktaş BOA), 34.03 Ndour, 36.52 Macaulay (Emlak Konut)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Emlak Konut, finalde 23 Mart Pazar günü ÇİMSA ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Beşiktaş BOA, dış atışlardan ve boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Emlak Konut, Parks-Ndour ikilisinin kazandırdığı basketlerle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım da hızlı hücumlardan skor üretti. Beşiktaş, 23. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen oyuna ağırlığını koyan Emlak Konut, Parks'ın kritik dış atışıyla 29. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 69-56 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe de iyi başlayan Emlak Konut, 32. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 56-74. Başantrenör Aziz Akkaya'nın oyundan ihraç edilmesinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle kontrolü eline geçiren Beşiktaş, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 81-82. Büyük bir heyecana sahne olan kalan bölümde kritik basketler bulan Emlak Konut, karşılaşmayı 91-86 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Beşiktaş BOA'da başantrenör Aziz Akkaya, hakeme itirazları nedeniyle ikinci kez teknik faul kararı verilmesinin ardından 32. dakikada oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Elif Bayram, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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