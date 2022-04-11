Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı

11.04.2022 11:05
Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı

Van'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirilen polis ile basın mensupları arasındaki futbol maçı 3-3 berabere sona erdi.

Van'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirilen polis ile basın mensupları arasındaki futbol maçı 3-3 berabere sona erdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vangölü Gazeteciler Cemiyetine üye basın mensupları ile Van Emniyet Müdürlüğü personeli arasında futbol maçı düzenlendi. Karşılaşma öncesi Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Talay tarafından Emniyeti Müdürü Atanur Aydın'a çiçek takdim edilirken, gazeteciler tarafından sahaya çıkan ve sahada bulunan polis mensuplarına da karanfil dağıtıldı.

Daha sonra orta hakem Emrah Özenç'in yönettiği maça iyi başlayan Emniyetspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Basınspor, bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Maçın ardından Emniyetspor takımına kupayı Emniyet Müdürü Atanur Aydın takdim etti.

Söz konusu maçın dostluk havasında geçtiğini belirten Emniyet Müdürü Aydın, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Müdür Aydın, kentin birleştiricileri olarak bu tür müsabakalarda bir araya gelerek dostlukların pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçını; Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ASFK Başkanı Ramazan Kıvanç, emniyet mensupları ve gazeteciler izledi. - VAN

Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı
Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı
Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı
Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı
Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı

YORUMLAR
500
Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi

Futbol, Aydın, Polis, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement