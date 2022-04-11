Emniyet mensupları ile gazeteciler arasında dostluk maçı - Son Dakika

Van'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirilen polis ile basın mensupları arasındaki futbol maçı 3-3 berabere sona erdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vangölü Gazeteciler Cemiyetine üye basın mensupları ile Van Emniyet Müdürlüğü personeli arasında futbol maçı düzenlendi. Karşılaşma öncesi Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Talay tarafından Emniyeti Müdürü Atanur Aydın'a çiçek takdim edilirken, gazeteciler tarafından sahaya çıkan ve sahada bulunan polis mensuplarına da karanfil dağıtıldı.

Daha sonra orta hakem Emrah Özenç'in yönettiği maça iyi başlayan Emniyetspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Basınspor, bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Maçın ardından Emniyetspor takımına kupayı Emniyet Müdürü Atanur Aydın takdim etti.

Söz konusu maçın dostluk havasında geçtiğini belirten Emniyet Müdürü Aydın, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Müdür Aydın, kentin birleştiricileri olarak bu tür müsabakalarda bir araya gelerek dostlukların pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçını; Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ASFK Başkanı Ramazan Kıvanç, emniyet mensupları ve gazeteciler izledi. - VAN