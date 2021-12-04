Üye Girişi
Empati için sahada buluştular - Son Dakika

Empati için sahada buluştular

04.12.2021 18:13
Empati için sahada buluştular

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaşatmak için çalışmalar gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında BUGES ile yaptığı golbol maçıyla görme engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaşatmak için çalışmalar gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında BUGES ile yaptığı golbol maçıyla görme engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Gerçekleştirdiği projeler ile engelli vatandaşların yanında olan Uludağ Elektrik, katıldığı etkinliklerle de engellilerin motivasyon kazanmalarına destek oluyor. Şirket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ile golbol karşılaşması yaptı. Şirket çalışanları ve BUGES oyuncularından oluşan karma takımların gerçekleştirdiği empati maçı berabere sona ererken, dostluk mesajı verildi. Göz bandı takarak görme engelli sporcularla gerçekleştirilen maça katılan şirket çalışanları kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamdaki zorluklarını hissetti. Şirket Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ın atışıyla maçın başlamasının ardından oyuncular sahada yerlerini alarak, golbol kurallarına göre karşılaşmayı gerçekleştirdiler. Gözlük yardımıyla gözlerin tamamen kapatılarak, içerisinde zil bulunan özel bir topla oynanan golbol oyununda, oyuncular sesin yönüne göre topu yakalayıp, rakibin sahasına ilettiler. Maç sonrası engelli parkurunda gözler kapalı ve baston yardımıyla yürüyüş gerçekleştiren şirket çalışanları, engellilerin yaşamlarında kolaylık sağlanabilecek noktalar ve ihtiyaç duydukları konular hakkında BUGES yetkililerinden bilgi de aldılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Şirket olarak toplumdan herkesin hayatına dokunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlarımızın nasıl hissettiklerini ve ne zorluklar yaşadığını hissetmemizi sağlayan bu etkinlikte farklı bir deneyim yaşadık. Her kesime dokunacak projeler yürütmeyi hedefleyen bir şirket olarak, 2018 yılında İşaret Dili Görüşme Hattı Projemizi devreye almıştık. Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmelerinin ve çift yönlü iletişim kurabilmelerinin önemi büyük. Hattımız ile bu zamana kadar pek çok işitme ve konuşma engelli vatandaşımıza ulaşarak sorularına yanıt verip, taleplerini yerine getirdik. Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve e-Devlet üzerinden ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli müşterilerimiz, Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dünya Engelliler Günü'nde bu tarz projelerimiz ile farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olmak istiyoruz. Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projelerin başarılı olması da bizi mutlu ediyor" dedi.

Engelli vatandaşlara hizmet sunuyor

Uludağ Elektrik, 2018 yılında hayata geçirdiği 'İşaret Dili Görüşme Hattı' projesi ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet veriyor. Proje kapsamında, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı'nı aradıklarında işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme ile işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlar, işaret dili ile tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. İşaret Dili Görüşme Hattı'nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri'nden de ödülü bulunuyor.

Şirket sadece İşaret Dili Görüşme Hattı'yla değil, elektrik faturalarında yer verdiği mesajlarla da konuya dikkat çekiyor. Şirketin ayrıca hem çalışanları hem engelli bireylerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu da bulunuyor. Müziğin birleştirici gücünden yararlanan Engelsiz Müzik Korosu'nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanarak, ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda destek olunması sağlanıyor. - BURSA

Empati için sahada buluştular
Empati için sahada buluştular

Dünya Engelliler Günü, Görme Engelli, Aralık, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Empati için sahada buluştular - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'nin Mersin mitingindeki kalabalık bir vatandaşın balkonundan görüntülendi 17:46 CHP'nin Mersin mitingindeki kalabalık bir vatandaşın balkonundan görüntülendi
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!

Son Dakika Haberleri
17:59 Aracına bomba yerleştirmişler! Polis memuruna suikast son anda önlendi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:57 İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
17:02 Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı
16:28 Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 18:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Empati için sahada buluştular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement