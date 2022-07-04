Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü - Son Dakika
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Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

04.07.2022 12:27
Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Emre Baran Kırkpınar'da yapılan yağlı güreş müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Emre Baran Kırkpınar'da yapılan yağlı güreş müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp şampiyon oldu.

661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Köyceğiz'i temsil eden Köyceğiz Belediye Spor Kulübü sporcularından Emre Baran teşvik 1 boyunda şampiyon oldu. Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasında 52 kiloda mücadele eden Köyceğizli güreşçi Emre Baran tüm rakiplerini devirerek Türkiye şampiyonu olmuştu. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Köyceğiz Belediye Spor Kulübü güreşçimiz Emre Baran'ın başarısı Köyceğiz'i gururlandırdı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Antrenör Kenan Aydın ve Veli Er'e de teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü - Son Dakika
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