Emre Belözoğlu: 10 Puan Hedefliyoruz - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu: 10 Puan Hedefliyoruz

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, ligde kalmak için minimum 10 puan almayı hedefliyor.

15.03.2025 00:58
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kalan haftalarda minimum 10 puan alıp, lige tutunmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 4-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza çok zor bir maç oldu. Gol yediğimiz dakikaya kadar çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştık. Galatasaray bireysel kalitesi yüksek, kazanma odaklı tecrübesi var. Burada onlarla baş etmek adına elimizden geldiğince dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Golü yiyene kadar iyi karşılık verdik. Geldiğim günden bugüne kadar Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray Stadı'nda da golü yedikten sonraki 30 dakika ve maç devamında da memnun olmadığım süreler olsa da oyuncu grubum elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendimizi bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmak adına motive olmaya devam edeceğiz. Son 4 maçımızda 4 puan hedefim vardı, 6 puanı bulduk. Kasımpaşa ve Rize galibiyetleri geldi. Bunlar bizim adımıza önemli. Yolumuz daha çok uzun, 30 puan var. Minimum 10 puanı kazanıp lige tutunmak istiyoruz. Başka bir hedefimiz olamaz. Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyuncularımı tebrik ederim, böylesine güçlü bir takıma karşı ellerinden geleni yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Teknik adam olarak bir takımın birinden daha iyi demek çok doğru değil. Son dönemde Fenerbahçe'nin çok güçlü oyunu var. Galatasaray ligde çok uzun süredir ligde yenilmiyor. Bugün maça coşkulu başladılar. Sonra o coşkuyu kırdık. Geçen seneki güçlü oyununun biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yine bu oyuncu gücü, teknik adamın da kazanma odaklı oyuna bakışı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu ligden çok kopartmış durumda. Yine de kendi adıma, hep kazanma odaklı oldum, bizim için böyle mağlubiyetlerin çok acı olduğunu, güç farkını kulübede yaşamanın çok zor olduğunu kabul etmem gerekiyor. Şu süreçte iki takımı ayırt etmek hakkaniyetli olmaz" şeklinde konuştu.

"Osimhen bence bu ligin üstünde bir oyuncu"

Geçtiğimiz Galatasaray'a karşı oynadıkları maçta söylediği bir açıklamanın hatırlatılması üzerine kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "'Tarihin en iyi Galatasaray olabilir' dedim. Ankara'da söylemiştim. 65. dakikada oyuna Hakim Ziyech, Zaha ve Oliveira oyuna giriyordu. Bu bir tespitti ama herkes bir tarafa çekmeye çalıştı. Oyuncu grubu olarak baktığınızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elindeki güç, uzun zamandır hiçbir büyük takımın elde etmediği kadar farklı özellikteki oyunculara hakim camialar. Benimki sadece tespitti. Osimhen bence bu ligin üstünde bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, 'Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu dönemdeki kadrolarında hangi takımda oynamak isterdi?' sorusuna ise, "Çok geride kaldı. Sorularınızla hep bir şeyi tercih etmeye zorlanan adam oldum. Bu tercih sonrasında iyi adam, kötü adam bildi herkes. Ben Fenerbahçe'de futbol oynadım. Ben tercihimi çok önceden yaptım. Beni şu an tek ilgilendiren şey Antalyaspor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Galatasaray, Antalyaspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 10 Puan Hedefliyoruz - Son Dakika

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