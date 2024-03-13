Emre Belözoğlu: \'27 puanın hepsine talibiz\'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında MKE Ankaragücü, cumartesi günü Eryaman Stadyumunda, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, maç hazırlıklarına Beştepe tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ligde kalan 9 maçı da kazanarak 27 puanın tamamını almayı hedeflediklerini belirtti.
Başakşehir maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri Ankara'da Ankaragücü camiası içerisinde bize gösterilen sevgi teveccüh, sokakta hep hissettiğimi söyledim. Son 6-7 haftadır gösterdiğimiz performans bizim adımıza üzüntü verici. Taraftarımızı da bu anlamda hayal kırıklığına uğrattığımızın farkında olduğumuzu söylemem lazım" diye konuştu.
"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var"
Belözoğlu, son zamanlarda bu kulübün ayakta durmasının en büyük vesilesinin taraftarı olacağına dikkati çekerek, "Bu dönemde onlara çok ihtiyacımız var. Camianın olmazsa olmazı taraftarı. Bu sene Ankaragücü açıkçası hiç yaşamadığı kadar zor bir sene yaşıyor. Biz de burada bu 9 haftada net bir şekilde oyuncu grubumla beraber elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemem gerekiyor. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz 27 puan var, 2 tane de Türkiye Kupası maçı var. Burada da finale kalıp kulübümüzü mirasını temsil etme şansımız hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"Önümüzde 27 puan var ve hepsine talibiz"
Belözoğlu, önlerinde sadece 9 maç kaldığını belirterek, "Bizim adımıza önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum. Oyuncularım da bunun farkında" diye konuştu.
"Oyuncu grubum da gerçekten istekli bunu görüyorum"
Ankaragücü'nün hem taraftarı açısından hem de camiası açısından büyük beklentileri olan bir kulüp olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Bunun oyuncu tarafı bizim işimiz. Sahanın içi bizim işimiz. Bunu da yapabileceğimizi ve bu deneyimlere sahip olduğumuzu biliyoruz. Oyuncu grubum da gerçekten istekli bunu görüyorum ve her zaman da söylüyorum. Ben bir şey gösterdiğimde ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorlar. Ama artık bizim de maç kazanabilecek, 'ki çok berabere kaldığımız maçların çoğunda kazanabilecek oyunlar oynadık'. Geldiğimiz günden beri 26-27 maçta 3 ya da en fazla 4 tane maçta performans adına benim beklentimin çok uzağındaydı. Onun dışında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor" sözlerini sarf etti.
"Taraftarın takımın yanında olmaları da çok değerli ve önemli"
Taraftarın takımın olmazsa olmazı olduğunu belirten Belözoğlu, "Taraftarın stadı doldurmalarından ziyade takımın yanında olmaları da çok değerli ve önemli. Oyuncularımın yanında olsunlar. İnşallah onlar da taraftarın beklediği mücadeleyi isteği net bir şekilde ortaya koyacaklar. İnşallah skor da bizim istediğimiz gibi olur çünkü buna ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
Emre Belözoğlu'nun açıklamasının ardından antrenman basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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