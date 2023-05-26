Emre Belözoğlu hangi takımlı olduğunu üstüne basa basa söyledi: Ben Fenerbahçeli Emre'yim - Son Dakika
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Emre Belözoğlu hangi takımlı olduğunu üstüne basa basa söyledi: Ben Fenerbahçeli Emre'yim

26.05.2023 00:23

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye rakip olacak Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçından sonra çok konuşulan açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Kalbimin en güzel yerine koyuyorum ama kupayı biz kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak. Belözoğlu, futbolculuk döneminde kupalar kazandığı Fenerbahçe'ye karşı sınav verecek.

"BENİM İÇİN GÜZEL DUYGULAR BARINDIRAN BİR MAÇ"

Ankaragücü maçından sonra A Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile duygusal bir bağı olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Önümüzde Fenerbahçe gibi büyük ve iyi oyunculara sahip bir kulüp var ama kupayı kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde finale hazırlanacağız. Benim için güzel duygular barındıran bir maç olacak" sözlerini sarf etti.

Emre Belözoğlu dev final öncesi üstüne basa basa söyledi: Ben Fenerbahçeli Emre'yim

"FENERBAHÇE KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE"

Kendisini 'Fenerbahçeli Emre' olarak gördüğünü vurgulayan genç teknik adam, "Kendimi hep Fenerbahçeli Emre gibi hissettim. Kupalar kazandım, en zor günlerinde Fenerbahçe'nin içinde oldum. Üzüntülerim ve mutluluklarım çok oldu. Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin en güzel yerine koyuyorum ama finalde kupayı biz kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"25 BİN SEYİRCİ RAKİP İÇİN DEZAVANTAJ"

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesiyle ilgili Fenerbahçe'ye esprili bir gönderme yapan Belözoğlu, "Fenerbahçe bu ülkenin en büyük camiası. En büyük taraftar kitlesine sahipler. Finalin 25 bin kişilik bir stadyumda oynanacak olması Fenerbahçe için dezavantaj olarak görülebilir" şeklinde konuştu.

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Emre Belözoğlu, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu hangi takımlı olduğunu üstüne basa basa söyledi: Ben Fenerbahçeli Emre'yim - Son Dakika


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