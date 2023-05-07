Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia! İngiliz ekibinin başına geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir takımının teknik direktörü Emre Belözoğlu kariyerine yeni bir sayfa açma peşinde. Tecrübeli teknik adamın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği öğrenildi.

ACUN ILICALI İLE BULUŞUYOR

Levent Ümit Erol'un haberine göre Emre Belözoğlu, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi çalıştıracak. Avrupa'ya açılmak isteyen Belözoğlu, Hull ile başarılı olup yükselmek istiyor.

SPORTİF DİREKTÖRLÜKLE BAŞLADI

2020-21 sezonun 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi ile saha kenarındaki ilk deneyimini yaşayan Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrıldı. Genç hoca, 2021-22 sezonunda Başkaşehir'e imza attı.

1.91 ORTALAMA YAKALADI

Üç senelik Başakşehir macerasında 77 maça çıkan Emre Belözoğlu 43 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.91 puan ortalaması tutturdu.