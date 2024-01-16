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Emre Belözoğlu: Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemek istediklerini belirterek, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldiklerini söyledi. Belözoğlu, takımının enerjisinin yüksek olduğunu ve kupada ilerlemek istediklerini ifade etti.

Emre Belözoğlu: Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz
16.01.2024 - 23:31,
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- Emre Belözoğlu: "Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Hem lig hem de kupada hedefi olan bir takımız. Enerjisi yüksek bir oyuncu grubum var. Net bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun hakkı bu skordu. 'Kupa Beyi Ankaragücü' ve bu mirasa sahip olan bir takımız. Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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