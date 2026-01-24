Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray\'da olsa kırmızı çıkar mı?
24.01.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart sonrası hakem yönetimini sert sözlerle eleştirerek, ''Galatasaray'da olsa bu kart çıkar mı?'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart üzerinden hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

KEREM DEMİRBAY 90. DAKİKADA KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Kasımpaşa'nın yeni transferi Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itiraz sonrası üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Bu karar, maç sonrasında tartışmaların merkezine yerleşti.

"GALATASARAY FORMASI OLSA BU KART ÇIKAR MI?"

Maçın hakemini hedef alan Emre Belözoğlu, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ"

Hakem performansını ağır sözlerle eleştiren Belözoğlu, "Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Ülke futbolunun gelişmesi için hakem performanslarının ivedilikle artırılması lazım" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA DA TEPKİ SÜRDÜ

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'u tebrik eden Belözoğlu, maçın genel değerlendirmesinde ise hakem yönetimine yeniden dikkat çekti. "Bugün bu maçın hakkı en kötü beraberlikti. Mükemmel bir mücadele vardı ama bir o kadar da kötü bir hakem performansı izledik. Türk futbolu adına bu büyük bir problem" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    ula kası. Gs. diyeceğine. fb. dese idin 9 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    sana helal olsun sonunda doğruları gördüm Hakemler Çin'den gelsin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Yok artık Uğurcan Çakır Yaptıklarını duyanlar inanamıyor Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı fark yerdik’’ diyor Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı fark yerdik'' diyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

08:12
Arz sıkıştı talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
07:42
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
07:28
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi
Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 08:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.