Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray\'da olsa kırmızı çıkar mı?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart üzerinden hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

KEREM DEMİRBAY 90. DAKİKADA KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Kasımpaşa'nın yeni transferi Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itiraz sonrası üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Bu karar, maç sonrasında tartışmaların merkezine yerleşti.

"GALATASARAY FORMASI OLSA BU KART ÇIKAR MI?"

Maçın hakemini hedef alan Emre Belözoğlu, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ"

Hakem performansını ağır sözlerle eleştiren Belözoğlu, "Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Ülke futbolunun gelişmesi için hakem performanslarının ivedilikle artırılması lazım" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA DA TEPKİ SÜRDÜ

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'u tebrik eden Belözoğlu, maçın genel değerlendirmesinde ise hakem yönetimine yeniden dikkat çekti. "Bugün bu maçın hakkı en kötü beraberlikti. Mükemmel bir mücadele vardı ama bir o kadar da kötü bir hakem performansı izledik. Türk futbolu adına bu büyük bir problem" sözleriyle tepkisini sürdürdü.