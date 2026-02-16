Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa - Son Dakika
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
16.02.2026 22:06
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 3-2 kazandı.

5 GOLLÜ DERBİDE KAZANAN KASIMPAŞA

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2. dakikada Ahmed Traore'den geldi.

Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.

Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa - Son Dakika

SON DAKİKA: Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa - Son Dakika
