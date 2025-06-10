Emre Belözoğlu\'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe\'ye git dedim

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken eski futbolcusu Emre Belözoğlu'ndan gündeme damga vuran bir açıklama geldi.

'XHAKA'YA FENERBAHÇE'YE GİT DEDİM'

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Granit Xhaka'yı Türkiye'ye transfer olmaya yönelik davette bulundu. İsviçeli oyuncu ile birlikte tatil yaptıklarını dile getiren Emre Belözoğlu, Sansürsüz Futbol YouTube kanalından Aydın Cingöz'e konuşarak, Granit Xhaka'yı Fenerbahçe'ye çağırdığını dile getirdi ve "2 hafta önce Granit Xhaka ile beraberdim. Bana Galatasaray'ı sordu ama ben 'Fenerbahçe'ye git' dedim, 'Aklını da çeldiğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

GELECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Başta Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'da birçok takımın ilgisini sürdürdüğü 32 yaşındaki orta sahanın gelecek sezonki adresi merakla bekleniyor. Yıldız ismin Bayer Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.