Transferde o da devreye girdi! Emre'den Kerem'e 3 Fenerbahçe tavsiyesi - Son Dakika
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Transferde o da devreye girdi! Emre'den Kerem'e 3 Fenerbahçe tavsiyesi

Transferde o da devreye girdi! Emre\'den Kerem\'e 3 Fenerbahçe tavsiyesi
05.08.2025 09:10  Güncelleme: 09:15
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Kerem Aktürkoğlu-Fenerbahçe görüşmesine Emre Belözoğlu da dahil oldu. Tecrübeli teknik adam Aktürkoğlu'nun kendini Fenerbahçe'ye nasıl kabul ettireceği ile ilgili üç tavsiye verdi. Belözoğlu, transferin büyük bir meydan okuma olduğunu belirtti ve Aktürkoğlu'na sevilmemeye alışık olması, baskı ve zorlukları normal kabul etmesi ve arada kalmaması gerektiğini söyledi.

Türk futbol kamuoyunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki gelişmeler ile yaşanırken, hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giyen teknik direktör Emre Belözoğlu, Tv100 ekranlarında transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Aktürkoğlu'nun kendini Fenerbahçe nasıl kabul ettireceği ile ilgili üç tavsiye verdi.

"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİMDE TECRÜBE ETTİM"

Belözoğlu, "Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmeye alışık olmanız gerekir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor. Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. O yorumcu beni sevdi, bu yorumcu beni sevmedi diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir" dedi.

"KEREM'E 3 ÖNERİM VAR"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli antrenör, "Kerem'in kesinlikle arafta kalmaması gerekir.. çin bedduası vardır, "arada kal" diye.. arada kalmayacaksın işte.. Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti; türkiye'de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar.. ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var" dedi.

İşte Belözoğlu'nun Kerem'e tavsiyeleri;

1- "Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun ve sahada, saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun.."

2- "Fenerbahçe camiasının en büyük özelliği forması için terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkmasıdır.. mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir.."

3- "Bizim zamanımızda farklıydı ama uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe'deki profilleri değiştirdi, rating ve takipçi kovalayan tüm yorumcular oyunculara çullanmayı marifet sanıyor artık.. Kerem bunlara da kulak asmayacak.. ne kadar çabuk işini yapıp, aidiyet sergilerse o kadar çabuk kabul görür.. g.saray'ı geride bırakacak, Fenerbahçe'ye sarılacak.."

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Son Dakika Spor Transferde o da devreye girdi! Emre'den Kerem'e 3 Fenerbahçe tavsiyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transferde o da devreye girdi! Emre'den Kerem'e 3 Fenerbahçe tavsiyesi - Son Dakika
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