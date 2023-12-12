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Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarların yanına giderek sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını söyledi.

12.12.2023 - 16:43,  Güncelleme: 16:44
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Tepki çeken olay sonrası istifa edeceği konuşulan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

TARAFTARLAR KOCA'YI DESTEKLİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

EMRE'DEN "GİTMİYORUM" MESAJI

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti
Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti - Son Dakika
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