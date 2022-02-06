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Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı - Son Dakika

Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı

06.02.2022 15:00

- Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakada Berkay Özcan ile buldukları golün taktiğini soyunma odasında taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı.

- Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakada Berkay Özcan ile buldukları golün taktiğini soyunma odasında taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından ise Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasında Berkay Özcan'ın attığı golün taktiğini birebir anlattığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.

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Emre Belözoğlu, Berkay Özcan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı - Son Dakika Spor


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