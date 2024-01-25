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Emre Belözoğlu Yönetimindeki MKE Ankaragücü Son 12 Maçta Sadece 1 Yenilgi Aldı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu Yönetimindeki MKE Ankaragücü Son 12 Maçta Sadece 1 Yenilgi Aldı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı son 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. Belözoğlu'nun takıma dokunuşuyla başkent temsilcisi, son 4 haftadaki başarılarıyla puanını 28'e çıkararak 9. sıraya yükseldi. Ayrıca, Emre Belözoğlu'nun takımın başında bulunduğu sürede 18 resmi maç oynayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 15'inde yenilmedi. Savunmada da iyi bir performans gösteren Ankaragücü, son 18 resmi maçta 6 kez fileleri gole kapatırken, maç başına ortalama 1 gol yedi. Emre Belözoğlu ayrıca az süre bulan oyuncuları forma vererek verim aldı ve takımın performansında önemli rol oynadı.

Emre Belözoğlu Yönetimindeki MKE Ankaragücü Son 12 Maçta Sadece 1 Yenilgi Aldı
25.01.2024 - 11:10,
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı son 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Ligde son olarak 22. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu'nun takıma dokunuşu net bir şekilde dikkati çekiyor.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan ve 7 haftada 6 puan alabilen MKE Ankaragücü, Belözoğlu'yla özellikle son haftalarda zor kaybeden bir takım haline geldi. Başkent temsilcisi, son 4 haftadaki başarılarıyla puanını 28 puana çıkarak 9. sıraya yükseldi.

Son 12 resmi maçın 11'ini kaybetmedi

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı son 12 resmi maçın 11'ini kaybetmedi.

Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle saha kenarında olmadığı maçta Bitexen Antalyaspor'a sahasında 4-0 kaybeden MKE Ankaragücü, daha sonra ligde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

Kupada alt lig ekibi Malatya Arguvanspor'u (2-0) ve Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u (3-1) eleyen sarı-lacivertliler, son 16 turuna yükseldi.

Ligde ise son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik alan Emre Belözoğlu'nun takımı, sadece Trabzonspor'a 1-0'lık sonuçla kaybetti.

Belözoğlu'nun takımın başında bulunduğu sürede 18 resmi maç oynayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 15'inde ise yenilmedi.

Kalesini daha iyi savunuyor

Süper Lig'de sezonun ilk 7 maçında kalesini gole kapatamayan başkent ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde savunmada da iyi bir performans gösteriyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk 7 maçında 10 gol kalesinde gördü ve maç başına ortalama 1,4 gol yedi. Başkent ekibi, sonraki 18 resmi maçında 6 kez filelerini gole kapatırken, toplamda 18 gol yedi ve maç başına kalesinde 1 gol gördü.

Az süre bulan oyunculara forma verip verim aldı

Emre Belözoğlu, sezon başında çok az forma şansı bulan ve takıma katkı veremeyen isimlerin faydasını da artırdı. Bu isimlerin başında ise orta saha oyuncuları Ali Kaan Güneren ile Pedrinho geliyor.

Emre Belözoğlu'ndan önce 7 maçta sadece 1 kez ilk 11'de oynayan ve toplam 97 dakika forma şansı bulan 23 yaşındaki Ali Kaan, özellikle takımın son 12 maçtaki performansında başrol oynadı.

Farklı Antalyaspor yenilgisinden sonra Emre Belözoğlu'nun değişmezlerinden biri olan ligdeki her maça ilk 11'de başlayan Ali Kaan, Çaykur Rizespor'u kupada eledikleri maçta ve ligdeki son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında fileleri havalandırarak takımın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Portekizli futbolcu Pedrinho ise Belözoğlu'ndan önce ilk 11'de hiç şans bulamadı. Genç teknik adamın göreve gelmesinden sonra 11'in değişmez ismi olan Pedrinho, attığı 3 gol ve 2 gol pasıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

Tolunay Kafkas döneminde sadece 2 dakika şans bulan forvet oyuncusu Federico Macheda ise Emre Belözoğlu döneminde Ali Sowe'un alternatifi oldu.

Sowe'un olmadığı maçlarda genellikle Macheda'yı kullanan Belözoğlu, 32 yaşındaki oyuncudan verim aldı. Ligde ve kupada 6 maçta ilk 11'de oynayan Macheda 3 gol atarken, VavaCars Fatih Karagümrük maçında da rakip fileleri havalandırarak galibiyete katkı verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Yönetimindeki MKE Ankaragücü Son 12 Maçta Sadece 1 Yenilgi Aldı - Son Dakika


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