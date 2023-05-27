Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz - Son Dakika
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Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

27.05.2023 23:13

Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta Bayern Münih'e kaybeden Dortmund'da Emre Can, açıklamalarda bulundu. Üzüntülü olduklarını belirten Alman futbolcu, "Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" dedi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Bayern Münih'e altın tepside sunan Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE TAKIMI SUÇLAYAMAZ"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" ifadelerine yer verdi.

Emre Can'dan Dortmund taraftarının hoşuna gitmeyecek açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YİNE GELECEĞİZ"

Sahaya lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz" dedi.

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Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

Bayern Münih, Bundesliga, Dortmund, Emre Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz - Son Dakika


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