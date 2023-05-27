Emre Can'dan Dortmund taraftarını kızdıracak açıklama: Kimse takımı suçlayamaz

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Bayern Münih'e altın tepside sunan Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE TAKIMI SUÇLAYAMAZ"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" ifadelerine yer verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YİNE GELECEĞİZ"

Sahaya lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz" dedi.