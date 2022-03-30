Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek - Son Dakika
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Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek

30.03.2022 14:46
Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Crotone, forvet oyuncusu Emre Güral ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Crotone, forvet oyuncusu Emre Güral ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2020-21 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynayan Emre'nin ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

Alman kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Greuther Fürth'ün altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Alanyaspor'un da formasını giydi.

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MKE Ankaragücü, Emre Güral, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek - Son Dakika
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