Emre Kocadağ, başkan olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Emre Kocadağ, başkan olacağı iddialarını yalanladı

Son Güncelleme: 27.08.2023 23:42

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulüp hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğunu belirtti ve 'Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülecekler' dedi. Ayrıca, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görevini sükse yapma amacında olmadan yürüttüğünü, kendisinin de bu yolda sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN KAYBETMESİNİ BEKLEYENLER ÜZÜLECEKLER"

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, "Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

İşte Emre Kocadağ'ın o açıklaması;

"Bugün bir internet sitesinde; Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgine tmeye, şahsi menfaatleri için kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir.

Başkanımız görevini gösterişe gerek duymadan, sükse yapma amacında olmadan yürütürken biz de onunla bu yolda sonuna kadar kulübümüze hizmet etmek gayesiyle yola devam edeceğiz.

Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler."

Emre Kocadağ, Beşiktaş, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Kocadağ, başkan olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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