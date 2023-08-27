Emre Kocadağ, başkan olacağı iddialarını yalanladı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN KAYBETMESİNİ BEKLEYENLER ÜZÜLECEKLER"

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, "Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

İşte Emre Kocadağ'ın o açıklaması;

"Bugün bir internet sitesinde; Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgine tmeye, şahsi menfaatleri için kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir.

Başkanımız görevini gösterişe gerek duymadan, sükse yapma amacında olmadan yürütürken biz de onunla bu yolda sonuna kadar kulübümüze hizmet etmek gayesiyle yola devam edeceğiz.

Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler."