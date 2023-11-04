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Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı! Emre Kocadağ başkan olursa geri dönecek - Son Dakika

Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı! Emre Kocadağ başkan olursa geri dönecek

Son Güncelleme: 04.11.2023 10:59

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanan Emre Kocadağ'ın teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta seçime sayılı günler kala başkanlığa aday olması beklenen Emre Kocadağ'ın seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getireceği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRMASI BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre,Emre Kocadağ başkanlığa gelmesi halinde kesenin ağzını açacak. 20 milyon euroya yakın bir transfer bütçesi ayırması beklenen Kocadağ'ın 3 transfer yapması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMAYA VARDI

Emre Kocadağ'ın ayrıca Sergen Yalçın ile anlaştığı da iddia edildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturacak.

Sergen Yalçın, Emre Kocadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı! Emre Kocadağ başkan olursa geri dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı! Emre Kocadağ başkan olursa geri dönecek - Son Dakika
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