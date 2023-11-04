Beşiktaş'ta seçime sayılı günler kala başkanlığa aday olması beklenen Emre Kocadağ'ın seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getireceği öne sürüldü.
Fanatik'te yer alan habere göre,Emre Kocadağ başkanlığa gelmesi halinde kesenin ağzını açacak. 20 milyon euroya yakın bir transfer bütçesi ayırması beklenen Kocadağ'ın 3 transfer yapması bekleniyor.
Emre Kocadağ'ın ayrıca Sergen Yalçın ile anlaştığı da iddia edildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturacak.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı! Emre Kocadağ başkan olursa geri dönecek - Son Dakika