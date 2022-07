Emre Mor: Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına renklerine bağladığı 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor, "Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Emre Mor, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Transfer sürecine değinen ikili, soruları da yanıtladı.

SELAHATTİN BAKİ: EMRE'NİN YETENEĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA GEREK YOKBaki, ilk olarak şunları söyledi;"Fenerbahçe olarak yakın tarihi baktığımızda Türk odaklı yetenekli arkadaşlarımızı kadroya kattığımız zaman bize ekstra mutluluk veriyor. Türk odaklı transfer politikası bizim için önemli. Emre'nin yeteneğini hiçbir şekilde tartışmaya gerek yok. Çok kısa zamanda üst düzey kulüplerde kendinden bahsettirmiş, Dortmund'a genç yaşta imza atmış. İnişler çıkışlar yaşamış. Olgun bir dönemine denk geldiğimizi düşünüyorum. Kolay bir transfer olmadı. Sayın Başkanımız Ali Y. Koç'a, Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma'ya ve Emre'yi yeniden coşkulu futboluna dönmesinde pay sahibi olan eski kaptanımız Volkan Demirel'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir transfer oldu. Şimdi artık Emre'nin çimlerin üzerinde konuşması lazım. Kendisine başarılar diliyorum.Aslında biz Emre ile birkaç gün öncesinde anlaştık. Bazı evrak prosedürleri sebebiyle resmi açıklamayı bugün yaptık. O günde bir problem yoktu, bugün de bir problem yok. Birkaç gündür bizimleydi ama resmi olarak bugün Fenerbahçe'de.EMRE MOR: ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYDIM, FENERBAHÇE'DEYİMEmre Mor ise, "Burada olduğum için çok gururluyum. Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim. Zaten geçen sezon, bir sonraki sezonumda seviye atlamış ve çok daha iyi bir takımda olmak dileğiyle planlamıştım. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla iyi bir sezon geçirmek istiyorum.Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini saha içerisinde vereceğim. Benden çok büyük beklentileri var. Ben de kendimi iyi tanıyorum ve bunun için hazırım. Taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayacağımız maçlarda görmek adına sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla o anı bekliyor, olacağım" ifadelerini kullandı.BAKİ: EMRE'YE DESTEK OLMALIYIZEmre'ye destek olunması gerektiğini dile getiren Selahattin Baki, "Çok önemli bir cümle kullandı. Dedi ki, 'taraftarlarımızın beklentisi benden büyük olabilir, çünkü ben kendimi tanıyorum.' Özel sohbetlerimiz de oldu. Kendisi bana şunu söyledi, 'neredeyse iyi bir futbolcu olmadığıma inanmaya başlamıştım'. Bundan 1, 1.5 önce. İyi ki Karagümrük'e geldi. İyi ki Karagümrük camiası ona kucak açtı. İyi ki Süleyman başkan ve Volkan hoca gibi bir hocayla karşılaştı. Geri dönüş hikayesi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Psikoloji çok önemli. O kadar genç yaşta herkes kaldıramaz, Dortmund'ta oynadı. Ezeli rakibimizde oynadı. Çok büyük baskı gördü. Şimdi kendisi daha farklı yaşamaya başladı. Bana onları anlattı. Bu işin belki %70'i psikoloji. Futbolda hatalar da olacak, güzel günler de olacak. İlk yaptığı hatada ona biraz sevgi ile yaklaşırsak tüm camia olarak, birazcık bağrımıza basarsak, birazcık psikolojisini yükseltirsek bence 18 yaşında ortaya çıktığı gibi o zamanki Emre Mor'un üzerine koyarak izlemeye başlayabiliriz. Hedeflerinde bir tanesi, bu da çok önemli. 'Ben sadece Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum. Burada kalıcı olup, milli takıma girmek istiyorum' dedi. O da çok önemli bir hedef. Kendisine tam destek olacağız. Tüm taraftarlarımızdan da tam destek olmasını rica ediyorum" diye konuştu.EMRE MOR: REKABETE HAZIRIM, SABIRSIZLIKLA SEZONU BEKLİYORUMYeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Emre Mor ise, "Selahattin beyin söylediklerinin üzerine ben de hislerimi ifade etmek istiyorum. Performansınız yukarıya çıktığı zaman ve bu performansa erken yaşlarda ulaştığınız zaman sevdiğiniz işi yaptığınızı bazen unutabiliyorsunuz. O anki ruh haliniz ve düşüncenizle ama son oynamış olduğum sezondan sonra her ne kadar zorluklar yaşamış olsam da o zorluklardan çıkarak tekrar sevmiş olduğum işi yapmaya başladığımı hissediyorum. Tekrar severek, tutkuyla bu işi yaptığımı fark ediyorum. Ama zaten bu her futbolcu için geçerli. Herkes için geçerli. Sizin rahat etmeniz sizin performansınızı da artı şekilde etkileyen bir faktör. Geçen yıl bunu başarabildiğim için mutluyum açıkçası ama bu tabii zaman da alan bir periyot. Bunu zamanla aşabiliyorsunuz. Şu an için rekabete hazır olduğumu düşünüyorum. Büyük bir camiadayım. Burada da rekabete hazırım. Sabırsızlıkla sezonu bekliyorum.Birkaç gündür buradayım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla (Jorge Jesus) mizacı biraz sert gibi gözükse de aynı zamanda sevecen ve şefkatli yönü de var. Hoca işini ciddiye alan birisi. Ne yaptığını, nasıl bir iş çıkardığını bilen birisi. Taktik ve teknik anlamda bunları gayet iyi bilen birisi. Taktik toplantılara girdiğim zaman şimdiden çok fazla şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. İyi bir insan. Tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum iyi iş çıkaracak ve hepimizin yararına olur" dedi.Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Futbolcular Jesus'tan faydalanmalı" diyerek şunları söyledi;"İdmanlar çok sert ve çok yoğun geçiyor. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla son yılların en yüksek tempoda geçen idmanları diyebilirim. Ciddi bir adam. Bununla beraber oyuncularla birebir diyaloğunda baba üslubu var. Kazandığı kupaların haricinde çalıştığı oyuncuların performansını yükseltmiş, değerlerini de rakam olarak arttırmış bir hoca. Futbolcularımızın bunu iyi kullanması lazım. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin Jesus'tan faydalanmalı. Büyük bir tecrübe."EMRE MOR: HEM LİGİ HEM DE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANABİLECEK KALİTEYE SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUMHem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını vurgulayan Mor, şöyle devam etti;"Hedefimiz elbette ki ligimizde şampiyon olmak, buna hiçbir şüphe yok. Bunu kazanmamız gerekiyor! Şu an itibarıyla gördüğüm kadarıyla da iyi oyunculara ve çok tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Dolayısıyla bu anlamda pozitif hisler ve düşünceler taşıyorum. Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak olursam hedefimiz maç maç gitmek olacak. Bir sonraki aşamayı düşünerek ve maç maç ilerleyerek devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki de şu anda 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız' gibi bir cümle kuramam. Dolayısıyla maç maç ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Hem Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum.Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığımızda gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. O maçta oynarken de elbette harika bir his taşıyordum. Bu tip atmosferlerde, bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse bürünüyorsunuz. Ben de sabırsızlıkla o anı bekliyorum.Volkan Hoca ile geldiğinde yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız ve aramızda konuşulan şey buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz şekilde yardımcı oldu. Benimle alakalı olarak çok iyi şeyler söylediğini de biliyorum. Volkan Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var, iyi ilişkilere sahibiz. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum, çok iyi bir insan."

Emre Mor, "Türkçe 'Şimdi sahne bizim' diyerek sözlerini noktaladı.

