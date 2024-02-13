EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

13.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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