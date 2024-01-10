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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanını tamamladı. Sivasspor Kulübü Başkanı ve diğer yöneticiler de antrenmanı takip etti. Maç saatini bekleyen Sivasspor, yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
10.01.2024 - 17:39,
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Arif Kaleli de takip etti.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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