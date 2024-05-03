EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kaleli pas çalışması ve taktik maç yapıldı. Hakan Arslan ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

03.05.2024 16:53
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından minyatür kaleli pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaptı.

Hakan Arslan, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA

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