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EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti

EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ\'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, Pendikspor'dan transfer edilerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

01.02.2024 13:27
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'da forma giyen 32 yaşındaki İbrahim Akdağ ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde İbrahim Akdağ, kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA

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