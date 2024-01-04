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EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın yapılacak antrenmanla çalışmalara devam edecek olan Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
04.01.2024 - 17:05,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Kaynak: AA
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