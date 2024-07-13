EMS Yapı Sivasspor Kulübü'nün Kimliği Kullanılarak Para Toplayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor Kulübü'nün Kimliği Kullanılarak Para Toplayan Şüpheliler Tutuklandı

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor Kulübü'nün kurumsal kimliği kullanılarak Sivas'ta para toplandığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine çalışma başlatarak şüphelileri takibe aldı ve yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyaller ele geçirildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için yardım talep eden kişilerin izin belgelerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

13.07.2024 10:07
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Kulübünün kurumsal kimliğini kullanarak kentte para topladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde Sivasspor'un kurumsal kimliği kullanılarak yardım parası toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yardım topladıkları belirlenen M.G. ve G.G'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin konakladıkları otel odası ve araçlarında yaptığı aramada, suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, "Bu ve benzer olaylarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iş yerlerine gelerek yardım talep eden kişilerin izin belgelerinin olup olmadıklarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mücadeleye, halkımızdan aldığımız güç, mülki ve adli makamların talimatı, polisimizin azim ve kararlılığıyla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor Kulübü'nün Kimliği Kullanılarak Para Toplayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor Kulübü'nün Kimliği Kullanılarak Para Toplayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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