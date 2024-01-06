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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'a konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Sivasspor, ligdeki son maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Rey Manaj, Samuel Saiz, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi ise kart ceza sınırında bulunuyor.

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor\'a konuk olacak
06.01.2024 - 15:39,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında yer alıyor.

Kaynak: AA
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