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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik çalışmaları ve çift kale maç ile hazırlıklarını tamamladı. Maç, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
03.01.2024 - 18:11,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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