EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda King Berkay Birinci Oldu

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, Ali Murat Şen'e ait 'King Berkay' isimli at birinci oldu. Yarışı, Özgecan Aslan'ın ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da izledi. Tören sonrasında anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi. Baba Mehmet Aslan, yarışı kazanan at ve sahibini tebrik etti ve kadına şiddetin son bulmasını umut ettiğini belirtti.