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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Karşılaşma BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak ve hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sivasspor, 3. turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, maç öncesi kulüp tesislerinde kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak
17.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:28
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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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