Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü, rakibi Sosun Birlikspor'u 6 golle geçti. EMT Döğergücü, gruptaki tüm maçları kazanarak namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Buse Özgül, Muharrem Karaca
EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer (Emirhan Yılmaz dk. 70), Samet Demircan, Abdürrahim Çopur, Ömer Faruk Kalkan, Ömer Akduran (Gökhan Bıyık dk. 75), Samet Dağlı, Ramazan Özön (Metin Yılmaz dk. 75), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa
Sosun Birlikspor: Mustafa Kökçöl, Bünyamin Yüce, Ali Bayazıt, Ahmet Arsoy, Murat Tahmaz, Aşkın Okur, Onur Dökmeci, Berkan Ertaş, Halil İbrahim Erol, Durmuş Berat Boyraz, Aytuğ Bulut (Muhammet Şahin dk. 46)
Goller: Nathan Y Ikwa (dk. 12,19,43 ve 72), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 38, 51) (EMT Döğergücü FK), Aşkın Okur (dk.74) Sosun Birlikspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › EMT Döğergücü Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
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