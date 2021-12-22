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"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! - Son Dakika

"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!

22.12.2021 11:22

Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip bir kaleci yok.

Altay deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor için artık herkes "Şampiyon" diyor. Bordo-Mavililer'de bu sezon kalede gösterdiği performansla hücumcuların rahat bir oyun sergilemesini sağlayan Uğurcan Çakır, performansını çok başka bir seviyeye taşıdı.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

"ÇOK GÜZEL YEDİM"

Altaylı Cebrail'in golünde çaresiz kalan Uğurcan da rakibinin hakkını teslim etti. Başarılı kaleci, "Çok güzel yedim. Haftanın en güzel golü oldu, rakibi tebrik ediyorum" dedi.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

EN İYİSİ

Ancak bu gol Uğurcan'ı zirveden indirmedi. Maçta 8 şutun 7'sini kurtaran Uğurcan, yüzde 82.1 ile Avrupa'da en az üç maça çıkan kaleciler ve Süper Lig'deki tüm kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan
En güzel golü ben yedim demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'En güzel golü ben yedim' demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! - Son Dakika
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