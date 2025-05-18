Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor maçının 32. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. En-Nesyri'nin attığı gol sonrası tribünlere dönüp yaptığı hareket taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor maçında 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 üstünlüğü buldu.
En-Nesyri'nin kafa golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. Bunun üzerine taraftarlara dönen En-Nesyri, kulağını gösterip "duyamıyorum" işareti yaptı.
En-Nesyri'nin hareketi sonrası tribünlerde yoğun protesto sesleri yükseldi. Daha sonra Tadic, Faslı forvetin yanına gidip takım arkadaşına uyarılarda bulundu.
İşte o hareket;
Son Dakika › Spor › En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)