Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

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Faslı forvet, 2025 senesine inanılmaz bir giriş yaptı. En-Nesyri, son olarak Kasımpaşa karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, yeni yılda tam 9 defa ağları havalandırdı. Avrupa'nın 10 büyük liginde, 2025'te Fenerbahçe'nin golcüsünden daha fazla fileleri sarsan bir oyuncu bulunmuyor.

NEREDEYSE HER MAÇ ATTI

Başarılı oyuncu, ligde 2024'ü son 2 maçta 3 gol atarak tamamladı. En-Nesyri, 2025'e ise tam anlamıyla damga vurdu. Faslı yıldız, yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, 5 karşılaşmanın 5'inde ağları havalandırırken, toplamda 9 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri üstelik Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez ağları havalandırdı.

ONDAN İYİSİ YOK

Avrupa'nın 10 büyük liginde Youssef En-Nesyri'den daha formda bir oyuncu bulunmuyor. 2025'in u ana kadarki en skoreri Faslı forvet oldu. Premier Lig'de krallık yarışında zirvede yer alan Liverpool'lu Salah, yıl başından bu yana 6 gol sevinci yaşadı.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR

21 golle Bundesliga'nın en skoreri olan Bayern'in forveti Haryr Kane, bu sene 7 kez ağları sarstı. İtalya'nın en golcüsü Atalanta'lı Mateo Retegui 8 gol attı. İspanya'da Barcelona'lı Lewandowski 3, Real Madrid'li Mbappe 7 defa fileleri havalandırdı. Fransa Ligi'nde ise PSG'li Dembele'nin 2025'te 8 golü bulunuyor.