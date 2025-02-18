Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

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Faslı forvet Youssef En-Nesyri, 2025 yılına inanılmaz bir başlangıç yaptı. Yeni yılda tam 9 defa gol atan En-Nesyri, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok gol atan futbolcu oldu. Yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi ve 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez gol attı.

18.02.2025 10:38
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Faslı forvet, 2025 senesine inanılmaz bir giriş yaptı. En-Nesyri, son olarak Kasımpaşa karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, yeni yılda tam 9 defa ağları havalandırdı. Avrupa'nın 10 büyük liginde, 2025'te Fenerbahçe'nin golcüsünden daha fazla fileleri sarsan bir oyuncu bulunmuyor.

NEREDEYSE HER MAÇ ATTI

Başarılı oyuncu, ligde 2024'ü son 2 maçta 3 gol atarak tamamladı. En-Nesyri, 2025'e ise tam anlamıyla damga vurdu. Faslı yıldız, yeni yılda ligdeki 7 maçında 6'sında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, 5 karşılaşmanın 5'inde ağları havalandırırken, toplamda 9 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri üstelik Adana Demir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer kez ağları havalandırdı.

ONDAN İYİSİ YOK

Avrupa'nın 10 büyük liginde Youssef En-Nesyri'den daha formda bir oyuncu bulunmuyor. 2025'in u ana kadarki en skoreri Faslı forvet oldu. Premier Lig'de krallık yarışında zirvede yer alan Liverpool'lu Salah, yıl başından bu yana 6 gol sevinci yaşadı.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR

21 golle Bundesliga'nın en skoreri olan Bayern'in forveti Haryr Kane, bu sene 7 kez ağları sarstı. İtalya'nın en golcüsü Atalanta'lı Mateo Retegui 8 gol attı. İspanya'da Barcelona'lı Lewandowski 3, Real Madrid'li Mbappe 7 defa fileleri havalandırdı. Fransa Ligi'nde ise PSG'li Dembele'nin 2025'te 8 golü bulunuyor.

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

Mohamed Salah, Harry Kane, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cemal Hekim:
    Hala PENALTI diyenler var utanmadan:)))))PENALTI atmak bir sanatdır en nesyri penalti atmasini bilmiyor gördük: )))hala OSIMHEN ile mukayese etmeleri baydı artık anca OSIMHENIN kramponlarıni tasir en nesyri:)))) 40 46 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sondakika komedi dükkanı oldu ya nesrin kim Salah kim şakamısınız hocam siz 34 38 Yanıtla
  • Adem GS:
    tüm dünyamı konuşuyor...admin akıl sagligin yerindemi l 14 20 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    avrupada mi biz avrupada degiliz ki bizi cikarttilar ordan siralamaya arag liglerini kayiniz 11 14 Yanıtla
  • şah İsmail Bebe:
    nesri salahtanda kıyaslansığı tüm futbolculardan iyi onlar türkiyeye gelse bu şaibeli ligde gol atabilirlermi soru işareti nesri şuan herkese gol atıyor en başta ofsayıtımsı gesenin düzenine 8 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Burda bir istatistik var ve doğru. Çok iyi, dünyanın en iyisi demiyor, yorumu doğru okuyun ve her yoruma fanatikçe cevap vermeyin. Adam başarılı ve faydalı, Osimen ile beraber anılıyor, asıl sıkıntı başka kıyas edilecek oyuncu yok, siz buna üzülün. Yaklaşık ligimizde 60 forvet var 58 i konuşulmuyor bile. 9 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    el penalltı nesyri 1 7 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    son dakika maşallah de 5 1 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Nesrin dünyada bir numara gerisini sırala 4 1 Yanıtla
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