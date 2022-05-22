'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı! - Son Dakika
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'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!

22.05.2022 12:51

- 'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı! Abdullah Avcı, ödülünü aldı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality Dergisi tarafından yılın teknik direktörü seçildi.

- 'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!

Abdullah Avcı, ödülünü aldı

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality Dergisi tarafından yılın teknik direktörü seçildi. Avcı, ödülünü takımın kamp yaptığı otelde aldı.

Türkiye'nin önde gelen dergilerinden Quality of Magazine, geçtiğimiz günlerde 13. Quality Ödülleri'ni düzenlerken, 'En Quality Teknik Direktör' ödülünün sahibi olan şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın maç programı nedeniyle ödülünü almaya gelememişti. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Başakşehir maçı için İstanbul'a gelen bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde, Abdullah Avcı'nın ödülünü takdim etti. Ödül için teşekkür ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Emeğinize sağlık. Bundan evvelki gecelerinizde bulunmuştum ama bu kez kupa maçın denk geldi. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sporda ve sanatta bu tarz ödülleri almak, bir sonrasına daha iyi hazırlanmak için daha iyi hissettiriyor. Ben de çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika geçen bir sezon oldu"

Ligin son periyodunda yaşanan puan kayıpları için de konuşan Avcı, "Futbolda bunlar var, dünyanın her takımı dalgalanmalar gösteriyor. Trabzon şehri adına da, Trabzonspor adına da harika geçen bir sezondu. Herkesin de saygısını ve sevgisini kazandığımız bir sene oldu. Destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Sezon boyunca taktığı kasketle ilgili olarak da tecrübeli çalıştırıcı, "Kasket çocukluğumuzdan bu yana kullandığımız bir şeydir. Trabzon şehri de buna son derece destek verdi, onlar da kullanıyorlar. Son derece keyifli" cümlelerine yer veren başarılı teknik adam, aldığı ödül için de, "Kupa almak da, ödül almak da emeğin, çalışmanın karşılığıdır. Emek vermenin, çalışmanın, 1 sene boyunca hedefi kovalamanın karşılığında, bu ödüllerin evinin bir köşesinde durması, kupa kazanarak Trabzonspor tarihinde bir yerinin olması, hikayenin olması, sonraki yarışlar için senin güne daha iyi başlamanı sağlıyorlar. Tekrar bu ödül için çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!
'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!
'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!
'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı!

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 'En Quality Teknik Direktör' Abdullah Avcı! - Son Dakika


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