Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

02.10.2022 11:56
Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Endonezya Liga 1 ekiplerinden Arema Malang ile Persebaya Surabaya arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Liga 1 ekiplerinden Arema Malang ile Persebaya Surabaya arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Futbol Federasyonu, liglerin 1 hafta ertelendiğini açıkladı.

Endonezya Liga 1 ekiplerinden Arema Malang, Persebaya Surabaya'yı Kanjuruhan Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma Persebaya Surabaya'nın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekipten Silvio'nin 8'inci dakikada kaydettiği golle öne geçen Persebaya Surabaya, 32'nci dakikada Leonardo Silva Lelis'in fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipten Abel Camara'nın 42 ve 45'inci dakikalarda bulduğu gollerle skor eşitlense de misafir ekipten Sho Yamamoto, 51'inci dakikada takımının 3'üncü golünü kaydederek üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Karşılaşmadan konuk ekip Persebaya Surabaya, 3-2 galip ayrılırken mücadelenin ardından yaşananlar maça damga vurdu. Mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında saha içerisinde olaylar çıktı. Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak yaptığı açıklamada, vefat edenlerin sayısının arttığını ve son belirlemelere göre 174 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan 200'e yakın da yaralının olduğu bildirildi.ENDONEZYA FUTBOL FEDERASYONU: LİGLER 1 HAFTA ERTELENDİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Endonezya Futbol Federasyonu'nun soruşturma başlattığı ve ligin 1 hafta ertelendiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Surabaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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