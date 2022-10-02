Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Endonezya Futbol Federasyonu'nun soruşturma başlattığı ve ligin 1 hafta ertelendiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Surabaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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