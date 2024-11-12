Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de

Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası final yarışları Fethiye'de 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Fethiye'deki Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, veteran, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 sınıflarında yapılacak.

Sporcular 16 Kasım Cumartesi günü zamana karşı yarışıp, 17 Kasım Pazar günü ise hem ekstrem testte hem de enduro testte mücadele edecek.