Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti

MİLLİ futbolcu Enes Ünal, "Hocam şans verirse ve oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarılı olurum ya da olmam ama mücadeleden kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda, 2 yıllık ara sonrasında yeniden aday kadroya dahil edilen Enes Ünal, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BİZİM İÇİN MİLLİ TAKIM BİR HİZMET YERİ'

Ünal, "Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Ülkeyi temsil etmek, milli takımın parçası olmak gurur kaynağı. Bizim için milli takım bir hizmet yeri. Burada olmak, ülkeye hizmet etmek önemli. Hocama bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Hocam şans verirse ve oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarılı olurum ya da olmam ama mücadeleden kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak" diye konuştu.

'FUTBOL BANA 3 YILDAKİ SAKATLIKLARDAN SONRA İKİNCİ BİR ŞANSI VERDİ'

16, 17 yaşlarında üstünde beklenti olan bir oyuncu olduğunu ve 18 yaşında İngiliz ekibi Manchester City'e transfer olduğunu belirten Enes Ünal, "Böyle olunca beklenti dünyanın en iyi takımlarına gitmek oluyor. Olmazsa, başarısız görülüyor. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Kariyerimin bir parçası. Hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Elimden gelenini fazlasını yapmaya çalıştım. Bugün 29 yaşındayım ve tekrar burada olduğum için mutluyum. Benim için kariyer zirvesi. Futbol bana son 3 yıldaki sakatlıklardan sonra ikinci bir şansı verdi. Bunu lehime çevirmek için elimden gelenin en iyisin yapacağım" ifadelerini kullandı.

'MONTELLA İLE DE İYİ BİR İLETİŞİMİM VARDI'

Sezona iyi başladığı dönemde milli takıma davet edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine Enes Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentimiz oluyor. Sonuçta iyi başlamıştım. Burası hizmet yeri, bir patron var. Hocamız liderimiz daha önce Montella ile de iyi bir iletişimim vardı. O gün öyle bir tercih yaptı, saygı duyuyorum. Farklı şekilde oynamak istiyordu. Beni hazır görmemişti belki, bugün burada olduğum için mutluyum. Benim için önemli olan o."

'SAKATLIK PROFESYONEL BİR SPORCUNUN İSTEMEDİĞİ BİR SENARYO'

Uzun sakatlıklarla birlikte mental olarak nasıl güçlü kaldığı sorulan Enes Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mental olarak çok iyiydim demek kolay. Zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir eşim ve destek olan insanlar var. Sakatlık profesyonel bir sporcunun istemediği bir senaryo. Depresyon ve yalnız olduğu bir senaryo. Bundan farklı bir tecrübe edinmeye çalıştım. Çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim."