Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti
Haber Videosu

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı maç öncesi Enes Ünal, 2 yıl sonra yeniden A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Şans verilmesi halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Ünal, mücadeleden kaçmayacağını da vurguladı.

MİLLİ futbolcu Enes Ünal, "Hocam şans verirse ve oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarılı olurum ya da olmam ama mücadeleden kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda, 2 yıllık ara sonrasında yeniden aday kadroya dahil edilen Enes Ünal, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BİZİM İÇİN MİLLİ TAKIM BİR HİZMET YERİ'

Ünal, "Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Ülkeyi temsil etmek, milli takımın parçası olmak gurur kaynağı. Bizim için milli takım bir hizmet yeri. Burada olmak, ülkeye hizmet etmek önemli. Hocama bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Hocam şans verirse ve oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarılı olurum ya da olmam ama mücadeleden kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak" diye konuştu.

'FUTBOL BANA 3 YILDAKİ SAKATLIKLARDAN SONRA İKİNCİ BİR ŞANSI VERDİ'

16, 17 yaşlarında üstünde beklenti olan bir oyuncu olduğunu ve 18 yaşında İngiliz ekibi Manchester City'e transfer olduğunu belirten Enes Ünal, "Böyle olunca beklenti dünyanın en iyi takımlarına gitmek oluyor. Olmazsa, başarısız görülüyor. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Kariyerimin bir parçası. Hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Elimden gelenini fazlasını yapmaya çalıştım. Bugün 29 yaşındayım ve tekrar burada olduğum için mutluyum. Benim için kariyer zirvesi. Futbol bana son 3 yıldaki sakatlıklardan sonra ikinci bir şansı verdi. Bunu lehime çevirmek için elimden gelenin en iyisin yapacağım" ifadelerini kullandı.

'MONTELLA İLE DE İYİ BİR İLETİŞİMİM VARDI'

Sezona iyi başladığı dönemde milli takıma davet edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine Enes Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentimiz oluyor. Sonuçta iyi başlamıştım. Burası hizmet yeri, bir patron var. Hocamız liderimiz daha önce Montella ile de iyi bir iletişimim vardı. O gün öyle bir tercih yaptı, saygı duyuyorum. Farklı şekilde oynamak istiyordu. Beni hazır görmemişti belki, bugün burada olduğum için mutluyum. Benim için önemli olan o."

'SAKATLIK PROFESYONEL BİR SPORCUNUN İSTEMEDİĞİ BİR SENARYO'

Uzun sakatlıklarla birlikte mental olarak nasıl güçlü kaldığı sorulan Enes Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mental olarak çok iyiydim demek kolay. Zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir eşim ve destek olan insanlar var. Sakatlık profesyonel bir sporcunun istemediği bir senaryo. Depresyon ve yalnız olduğu bir senaryo. Bundan farklı bir tecrübe edinmeye çalıştım. Çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim."

Kaynak: DHA
Milli TakımEnes ÜnalBelçikaTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar 70 yaşındaki kadından acı haber geldi 7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 19:01:49. #7.12#
SON DAKİKA: Enes Ünal 2 yıl sonra A Milli Takım kadrosunda olmaktan gurur duyduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android