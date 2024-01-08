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Engelleri Kulaç Atarak Aşan Paralimpik Yüzücüler - Son Dakika
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Engelleri Kulaç Atarak Aşan Paralimpik Yüzücüler

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan paralimpik yüzücüler, yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdürerek milli takım seçmeleri ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor. Yüzme sporuna kazandırılan engelli bireyler, Türkiye ve Avrupa'da önemli dereceler elde ederek Yozgat'ı temsil etme başarısı gösteriyor. Ayrıca, sporla sosyalleşip öz güven kazanan yüzücüler, rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlıyorlar.

08.01.2024 - 02:26,
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- Kulaç atarak engelleri aşıyorlar

YOZGAT - Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim alan paralimpik yüzücüler, hem sosyal yaşama adapte olmaya çalışıyor hem de milli takım seçmeleri ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyorlar.

Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yarı olimpik yüzme havuzunda verilen eğitimlerle son 6 yılda 7 engelli birey, yüzme sporuna kazandırıldı. Bu süreçte yüzmeyi öğrenip ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılan paralimpik sporcular, birçok şampiyonada Türkiye ve Avrupa'da önemli dereceler elde ederek Yozgat'ı temsil etme başarısı gösterdi. Müsabakalar nedeniyle daha önce hiç görmedikleri şehir ve ülkeleri gezme fırsatı bulan yüzücüler, sporla sosyalleşip öz güven kazanırken fiziksel anlamda da güç toplayıp rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyorlar.

Paralimpik yüzücüler, antrenörleri Fatih Özdemir gözetiminde yarı olimpik yüzme havuzunda haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürüyor.

"8 saniye ile milli takım seçmelerini kaçırdım"

Yüzme sporu ile 1.5 yıl önce tanışan ve 8 saniye ile milli takım kampı davetini kaçıran 11 yaşındaki paralimpik yüzücü Kerim Duyar, "Yüzmede çeşitli yarışlara katıldım. En son Ankara'da olan yüzme yarışlarında 8 saniye ile milli takım seçmelerini kaçırdım. Ama bu benim başaramayacağım anlamına gelmiyor, çok çalışıp başaracağım. Hedefime ulaşacağım. Engelli olmak bir şeyi başaramayacağım anlamına gelmiyor. Ben engelime çok üzülmüyorum, yüzmeye engelim için geldim. Engellerimi kulaç atarak geçiyorum bu da beni çok mutlu ediyor, yüzme çok eğlenceli bir spor. Benim hedefim de milli takım, daha sonra Avrupa yarışlarında başarı kazanmak." dedi.

"Yüzmeyi çok seviyorum"

Alper Erbaş isimli paralimpik yüzücü de, "Ankara'da düzenlenen yüzme yarışlarında ikinci oldum ama milli takım barajlarını geçemedim. Bu barajı geçmek için çalışacağım, çaba göstereceğim. Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum, suda kalmayı çok seviyorum. Kulaç atarak engellerimi aşıyorum, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"Onlar için elimizden geleni yapıyoruz"

Yüzme antrenörü Fatih Özdemir de engelli bireylerin Yozgat'ta 6 yıl önce paralimpik yüzme sporuyla tanıştığını belirterek, "6 yıl önce bir sporcu ile başladık daha sonraki süreçte sporcu sayımız günden güne artmaya başladı. Şu anda paralimpik yüzme sporu daha bir rağbet görmeye başladı. Sporcularımız bu sporu yaparken çok mutlu oluyorlar, yüzerken kendi fiziksel özelliklerinden dolayı kendilerini daha da mutlu hissediyorlar. Sporcularımız yüzme sporu ile sosyalleşiyorlar, engellerini kulaç atarak aşıyorlar. Biz engelli sporcularımıza elimizden geldiğince tüm imkanları sağlıyoruz. Onların bu mutluluklarına ortak olmaya çalışıyoruz. Yozgat'taki tüm engelli bireylerimizi yüzme havuzumuza davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Engelleri Kulaç Atarak Aşan Paralimpik Yüzücüler
Kaynak: İHA
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