Engelli Bilek Güreşi Şampiyonu Gülçin Savun - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engelli Bilek Güreşi Şampiyonu Gülçin Savun

Engelli Bilek Güreşi Şampiyonu Gülçin Savun
26.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülçin Savun, engelli bilek güreşinde Türkiye birinciliği kazandı, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan 51 yaşındaki Gülçin Savun, engelli bilek güreşinde kazandığı Türkiye birinciliklerini, hazırlandığı dünya şampiyonasında taçlandırmak istiyor.

Çocuk felci nedeniyle 2,5 yaşından bu yana koltuk değneğine bağlı yaşamını sürdüren Savun, kendisi gibi engelli bir arkadaşının yönlendirmesiyle 4 yıl önce bilek güreşine başladı.

Engelli bilek güreşinde daha önce 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez ikincilik kürsüsüne çıkan Savun, bu yıl da 8-12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen şampiyonada sol kolda yeniden birinci olmayı başardı.

Gülçin Savun, Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına, evine aldığı spor aletleriyle hazırlanıyor.

"Başarıma giden yolu o açtı"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Gülçin Savun, AA muhabirine, sakatlığı nedeniyle eğitim hayatı boyunca hiç spor yapmamanın içinde ukde kaldığını söyledi.

Arkadaşının tavsiyesiyle bilek güreşine başlamaya karar verdiğini ifade eden Savun, "Salona gittiğimde antrenörümüz Mustafa Aydın beni görünce 'Bizde bayan ve engelli sporcu yok ama bir deneyelim.' dedi. Başarıma giden yolu o açtı." ifadelerini kullandı.

2021 yılında ilk müsabakasında Türkiye birinciliği elde ettiğini ve Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldığını anımsatan Savun, "İlk müsabakam olduğu ve çok çalışmadığım için derece yapamadım. Türk bayrağımızı dalgalandıramadığım için çok üzgünüm." dedi.

"Engellilere örnek olmak istiyorum"

Spor yapmanın hayatını çok değiştirdiğini vurgulayan Savun, şunları kaydetti:

"Spor yaptığım için kaslarım çok kuvvetlendi, gücümün farkına vardım. Bu sayede bir sürü şehir gezdim. Romanya'ya gittim, bu sene Bulgaristan'a gideceğim, ülke ülke geziyoruz. Her yönden iyi geldi bana. İnşallah dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırarak, altın madalyayı kazanarak ülkemize gelirim, hedefim bu. Diğer engelli arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Onlar da spor yapabilirler, bunun farkına varsınlar. Onlara örnek olabilirsem ne mutlu bana."

Her engellinin yapabileceği spor dalının mutlaka bulunduğunu dile getiren Savun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol kolumu kullanıyorum ve güçlü diye gittim bilek güreşi yaptım. Engelliler kendi durumlarına göre spor yapabilirler, yeter ki önleri açılsın, fırsat verilsin. Küçük yaşta başlamak çok daha önemli, ben çok geç kaldım. Spor yapmak sosyallik veriyor, başka yerleri gezme fırsatı buluyorsun, sağlığımız için de önemli, spor her şeydir. Maddi ve manevi destek lazım bize. Başarı elde ettikten sonra bizimle gurur duyuyorlar ama bu başarıya giden yolda çok desteğe ihtiyacımız oluyor."

"Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum"

Kentte engellilerin bilek güreşine ilgi göstermesi gerektiğini belirten Gülçin Savun, "Engelli arkadaşlarımızı aramıza katamadık. Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum. Antrenmanlarımı bu yüzden sağlam insanlarla yapmak zorunda kalıyorum. Bazen erkek arkadaşlarla bazen genç bayan sporcularla antrenman yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Engelliler, Türkiye, Eylül, Dünya, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Bilek Güreşi Şampiyonu Gülçin Savun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:31:34. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bilek Güreşi Şampiyonu Gülçin Savun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.