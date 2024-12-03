Engelli Bireyler Spor Etkinliğinde Buluştu

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor etkinliğinde bir araya gelen engelli bireyler hem spor alanındaki başarılarını gösterdi hem de yeteneklerini sergiledi.

Engelli bireylerin de sosyal ve sportif etkinliklerde yer alması hedefiyle çalışmalarına devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor etkinliği düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte bir araya gelen engelli bireyler de hem spordaki başarılarını gösterdi hem de yeteneklerini sergiledi. Halk oyunları ve step aerobik gösterileriyle başlayan etkinlikte, Tuba Uzun'un işaret diliyle gerçekleştirdiği şarkı çevirisi büyük beğeni topladı. Masa tenisi ve tekerlekli sandalye basketbol maçları izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşattı. Aydın +1 Down

Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin özel halk oyunları performansı, etkinliğin en alkış alan anlarından biri oldu. Programın sonunda, müsabakalarda yer alan engelli bireylere, ailelerine ve katılım sağlayanlara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pasta ve meyve suyu ikram edildi.

"Engelli kardeşlerimizin performansı bizi çok mutlu etti"

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Spor salonlarımızda her Çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerindeki engelli gençler ve bireylerle çeşitli aktiviteler yaparak onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti" dedi.

Fillikçioğlu, engelli bireylerin sporla buluşturulması amacıyla sürdürülen 'Mutlu Çarşamba' projesi hakkında da bilgi vererek "Engelli bireylere yönelik sportif faaliyetlerimiz her hafta bu proje kapsamında devam ediyor. Proje sayesinde birçok spor branşında engelli bireylerimizi spor ile buluşturuyoruz. Bu, onların hayata tutunmalarına ve daha mutlu bireyler olmalarına büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programa Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun yanı sıra Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şube müdürleri ile dernek başkanları katıldı. - AYDIN