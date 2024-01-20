Engelli Golf Milli Takımı Sporcusu Mehmet Kazan, Portekiz\'deki Turnuvada İkinci Oldu

Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, Portekiz'de Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) düzenlediği 2024 EDGA Algarve Masters Turnuvası'nda ikinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Carcoeiro kentinde Pestana Villa Sol Golf Resort'de oynanan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, İrlanda, Galler, Fransa, Hollanda, İngiltere, Çekya, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 68 sporcu yarıştı.

Milli golfçü Mehmet Kazan, turnuvanın ilk raundunu 75 (+3) gross skorla, ikinci raundunu 70 (-2) gross skorla oynayarak toplamda 145 (+1) gross skorla 2. sırada tamamladı.