Engelli milli sporcu Gökhan Seven, 31'inci altın madalya için çalışıyor - Son Dakika
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Engelli milli sporcu Gökhan Seven, 31'inci altın madalya için çalışıyor

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Engelli milli sporcu Gökhan Seven, 31\'inci altın madalya için çalışıyor
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Bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven, 26 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına hazırlanıyor. 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Combat şampiyonluğu bulunan Seven, 31'inci altın madalyayı kazanarak Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

ERZURUMLU bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven (49), 26 Ekim-7 Kasım arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına hazırlanıyor. 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Combat şampiyonluğu bulunan 3 çocuk babası Gökhan Seven, 31'inci kez şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Para bilek güreşinde elde ettiği başarılarla rekora giden Erzurumlu engelli Gökhan Seven (49), 25 yıl önce başladığı bilek güreşinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza attı. Son 5 yıldır Şanlıurfa DEPSAŞ Spor Kulübü adına mücadele ederken Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak yeni sporcular yetiştiren Seven, bir taraftan da 26 Ekim'de başlayacak yarışmaya hazırlanıyor. 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Combat şampiyonluğu bulunan 3 çocuk babası Gökhan Seven, 31'inci madalya için haftanın 5 günü, evinin bir odasında yaklaşık 2 saat ağırlık antrenmanı yapıyor. Haftada bir gün teknik çalışma için öğrencileriyle bilek güreşi masasının başına geçen Seven, antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi.

Seven, "Haftanın 5 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. Haftada bir gün de öğrencilerimle birlikte masa antrenmanı ve teknik çalışma yapıyoruz. 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 31'inci altın madalyamız için Hindistan'a gideceğiz" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINI 31'İNCİ KEZ GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUM'

Hindistan'da Türkiye'yi temsil edecek olmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Seven, "Bu sene benimle birlikte Hindistan'a gelecek bir kız sporcumuz var. Kendisi 18 yaş altında yarışıyor. Onunla birlikte gideceğiz Hindistan'a. Bütün motivasyonum Türk bayrağını göndere 31'inci kez çekmek. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah rabbim de nasip ederse 31'inci kez dünya şampiyonu olacağım, bir altın madalya daha kazandıracağım sevgili ülkeme" diye konuştu.

SALONDA EKİPMAN EKSİĞİ

Erzurum'da 6 kız ve 19 erkek sporcusunun bulunduğunu belirten Seven, aralarında milli sporcuların da yer aldığı takımla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve şube müdürlerinden Erdoğan Dönmez'in salonun mevcut hale gelmesinde destek verdiğini belirten Seven, antrenman ekipmanlarının eksik olduğunu anlattı.

Engelli sporcu olarak çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Seven, "İl Müdürümüz ve Şube Müdürümüz sağ olsunlar salonu bu hale getirdiler. Ancak şu anda gördüğünüz gibi salonumuzda sadece masa var. Çalışmak için aletlerimiz eksik. En büyük zorluklarımızdan biri de bu. Öğrencilerimiz bütçeleri imkanında başka spor salonlarına gidip çalışıyor. Haftada bir de gelip burada masa antrenmanı yapıyor. Şu anda en büyük sorunumuz aletlerimizin olmayışı" diye konuştu.

'PIRIL PIRIL GENÇLERE BIRAKACAĞIM'

Bilek güreşine yıllarını verdiğini belirten Gökhan Seven, "Yaklaşık 25 yıldır bilek güreşiyle uğraşıyorum. 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya, 2 de Combat şampiyonluğum var. Bu branşta 30 altın madalya sahibi bir sporcuyum. Gücümüzün yettiği yere kadar bu sporu götürmeye çalışıyoruz. Yaşımız ilerliyor. Bırakma zamanımız geldiğinde de bu sporu pırıl pırıl gençlere bırakacağız" dedi.

Kaynak: DHA
Uluslararasıİnci AltınHindistanDünyaSporSon Dakika

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