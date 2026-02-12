Engelsiz Başarı: Mehmet Kazan - Son Dakika
Engelsiz Başarı: Mehmet Kazan
12.02.2026 11:42
Golfte Avrupa 1.'si olan engelli sporcu Mehmet Kazan, azimle sporu hayatına dahil etti.

Avrupa şampiyonluğunu 15 kez kazanan Engelliler Golf Milli Takımı oyuncusu Mehmet Kazan, çalışmaya vurgu yaparak "Ötekileştirmemek, dışlamamak lazım. Bastonla yürüyorum ama golfte Avrupa'da bir numarayım." dedi.

Malatya'da 1981'de dünyaya gelen Kazan, 7 yaşındayken geçirdiği iltihaplı romatizma hastalığı nedeniyle ortopodik engelli kaldı.

Yürümekte güçlük çeken ve çocukluk dönemi hastanelerde geçen Kazan'ın kaderi 25 yaşına ulaştığında engelli takımı oluşturulması için yapılan bir projeye başvuran arkadaşlarını desteklemek için gittiği golf sahasında değişti.

Arkadaşlarını izlerken tesadüf eseri golfe başlayan Kazan, gösterdiği performansla milli takıma seçildi.

"İnsanın fiziksel engeli bir engel değildir." diyerek azimle çalışmalarını sürdüren Kazan, 15 Avrupa şampiyonluğu elde etmeyi başardı."

"Ben engelli değilim beni engellemeyin"

Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğince düzenlenen Türkiye Açık Para Golf Turnuvası için geldiği Antalya'da AA muhabirine, golfün hayatını değiştirdiğini söyledi.

Avrupa sıralamasında birinci, dünya sıralamasında ise ilk 30'da olduğuna dikkati çeken Kazan, "Çalışmalarımı dünya şampiyonası odaklı yürütüyorum. Hedefim dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandırmak. Para golfün, 2032 yılında paralimpik oyunlarına girme ihtimali de var. Eğer girerse olimpiyatlara katılarak derece elde etmeyi amaçlıyorum" dedi.

Spora başlarken her zaman "Ben engelli değilim beni engellemeyin." ifadesini kullandığını anlatan Kazan, "Engellilere yeter ki fırsat ve imkan tanınsın. Başarı kolay iştir. Sanat ya da spor fark etmez. Hayatını bir düşünce ile engellediğin zaman başarı asla gelmez. Golfe başlarken 'Bu yaşta golfe başladı, bir şey olmaz.' dediler ama ben kulak asmadım, çalıştım ve başardım." diye konuştu.

Engellilerin spora ya da sanata yönelmesinin önemine işaret eden Kazan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engellilerin sporla hayata daha özgüvenli bakacağını, daha bağlanacağını düşünüyorum. Engelli ya da engelsiz insanlarda bazen özgüven eksikliği, 'Ben bunu yapamam.' düşüncesi var. Doğru çalıştığın ve doğru insanlarla karşılaştığın zaman yolun açılıyor. Engellilerin sporda, sanatta başarılı olması, hayatın her alanında olması beni çok mutlu ediyor. Sosyal hayatın içinde hep olmamız lazım. Ötekileştirmemek, dışlamamak lazım. Bastonla yürüyorum ama golfte Avrupa'da bir numarayım. Bu çalışmanın ürünüdür. Doğru ve sistemli çalışmak başarıyı getiriyor."

Kaynak: AA

