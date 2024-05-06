Engin Fırat: Galatasaray\'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum

Spor

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü söyledi. Fırat, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ise A Milli Takım'ın gruptan çıkacağına inandığını dile getirdi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programına katıldı. Kenya Milli Takımı'nda göreve başladıktan sonra zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Fırat, "Zor bir süreç geçirdik. FIFA tarafından verilen ceza yüzünden yaklaşık 500 gün ülkede maç oynanamadı. Biz de neredeyse her şeye sıfırdan başladık. Tesis yok, stat zeminleri çok kötü. FIFA standartlarına uygun stat olmadığı için hep deplasmanda oynamak zorunda kalıyoruz. Bir sene içinde aralarında Katar gibi takımların da bulunduğu beş ülkeyi mağlup ettik. Rusya ile son dakika golüyle 2-2 berabere kaldık. Bir uluslararası kupa kazandık. Dünya Kupası elemelerinde istediğimiz sonuçlar elde ederek finallere kalma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Burundi maçında favoriyiz. Fildişi Sahili'ni de yenerek grubu lider tamamlamak istiyoruz. 2027 Afrika Kupası Kenya'da olacak. O zamana kadar iyi bir takım bırakmak istiyorum" diye konuştu.

"Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray arayı çok açtılar. Galatasaray'da özellikle son haftalarda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay'ın takıma katkıları sarı-kırmızılıları bir adım öne taşıdı. Fenerbahçe bu konuda eksik kaldı. Kilitlenen maçları açacak oyuncu bulmakta zorlanıyor. Ben bu yüzden Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Konferans Ligi'ni alması gerekirdi. Beni en çok hayal kırıklığına o uğrattı. Galatasaray'ın Sparta Prag, Fenerbahçe'nin Olympiakos gibi takımlara elenmesi başarısızlık. Fenerbahçe turu kendi eliyle verdi. Olympiakos turu geçmeyi hak etmedi. Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelmesi çok yakındı. Ama olmadı. Avrupa'nın ilk 5 ligindeki takımlara karşı sadece Galatasaray'ın, Manchester United galibiyeti var. Gerçekçi olmak lazım. Galatasaray, Avrupa'da iyi işler yaptı. Ama Galatasaray'ın bir üst seviyeye gelmesi için defansif anlamda gelişim sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Engin Fırat, yabancı VAR hakemi ile ilgili de, "Bu konuyu çok anlamsız buluyorum. Ama federasyon bunu istekli yapmıyor, üzerindeki baskı nedeniyle böyle bir uygulamaya gidiyor. Dortmund'un son oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında hakemi göremiyoruz. Oyunun temposu çok yüksek. Hakemi tartışacak, konuşacak bir durum yok" dedi.

"EURO 2024'te çok yüksek ihtimalle gruptan çıkarız"

Türkiye'nin EURO 2024'deki şansını değerlendiren Fırat, "Çok yetenekli oyuncularımız var. Ama biraz daha zamana ihtiyaçları var. En büyük sıkıntımız santrfor mevkisinde. İyi bir bitirici oyuncuya sahip olmadığımızı düşünüyorum. Eğer savunmadan pas yaparak çıkacaksak Ozan Kabak'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunlar teknik direktörün tercihi olacaktır. Taraftar desteğimiz de olacak. Ben son iki hazırlık maçında aldığımız yenilgilerin takıma faydası olacağını ve turnuvada daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok yüksek ihtimalle gruptan çıkarız. Gruptaki rakiplerimiz tam bize göre" şeklinde konuştu. - İSTANBUL