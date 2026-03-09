Fenerbahçe'de de görev yapan antrenör Engin Fırat hayatını kaybetti - Son Dakika
Fenerbahçe\'de de görev yapan antrenör Engin Fırat hayatını kaybetti
09.03.2026 11:11  Güncelleme: 11:18
Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'in teknik direktörü Engin Fırat, kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat etti.

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, Lübnan'dan ülkesine döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi. Fırat'ın naaşı yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPMIŞTI

Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını yapması ile başladı. 6-0 kazanılan Galatasaray derbisinde kenar yönetimde yer alan bir isimdi. Fenerbahçe'den sonra Almanya'nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan kulüplerinde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli rol üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Uluslararası, Engin Fırat, Kalp Krizi, Lübnan, Futbol, Spor, Son Dakika

