Süper Lig devi Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Enis Destan'ın yeni adresi futbolseverleri şaşırttı.
23 yaşındaki golcü oyuncu Enis Destan, Acun Ilıcalı'nın sahibi Championship ekibi Hull City ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken,oyuncunun kısa süre içerisinde sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Enis Destan'ın takımdan ayrılacağını açıklayarak, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım - Son Dakika
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