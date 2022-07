- Eray Şamdan: "Olimpiyat ikinciliğimin asla tesadüf olmadığını göstermek istiyorum"

Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci Eray Şamdan, İslam Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

KOCAELİ - 19. Akdeniz Oyunları'ndan altın madalyayla dönen milli karateci Eray Şamdan, İslam Oyunları'nda da altın madalya hedefliyor. Şamdan, "Olimpiyat ikinciliğimin asla bir tesadüf olmadığını göstermek istiyorum. Bunu da Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları'nda kanıtlamak için elimden gelen mücadeleyi gösteriyorum" dedi.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Olimpiyatları'nda 60 kiloda Cezayirli rakibi Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan Eray Şamdan, Kocaeli'nin Darıca ilçesine döndü. Türkiye'ye Akdeniz Olimpiyatları'nda karate branşında ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu, Ağustos ayında yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor. Olimpiyat ikinciliğinin tesadüf olmadığını göstermek için uluslararası müsabakalara farklı motivasyonla hazırlandığını vurgulayan Şamdan, İslam Oyunları'nda da altın madalyayı hedefliyor.

"Koleksiyonuma bir madalya daha ekledim, mutlu ve gururluyum"

Akdeniz Oyunları'ndaki deneyimini ve şampiyonluğunu değerlendiren Eray Şamdan, "Akdeniz Oyunları benim ikinci tecrübem oldu. Tüm branşların olduğu büyük bir organizasyon. Burada altın madalya almayı başardım, koleksiyonuma yeni bir madalya daha eklemiş oldum. Akdeniz Oyunları'nda 2022'deki ilk altın madalyasını ülkemize getirmiş oldum. Bu konuda da çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

"Psikoloji, sporun önemli bir payını kapsıyor"

Üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu ve psikolojisini yüksek motivasyonda tutmak için destek aldığını belirten Şamdan, "Maçlara yüksek bir motivasyonla çıkıyordum, antrenmanları da maç formatında yapmaya çalışıyordum. Çünkü hata yapma şansımız yok. Bizimkisi 3 dakikalık bir maç. Her şeyin anlık gelişebildiği bir spor. O yüzden motivasyonumu her konuda yüksek tutmaya çalışıyorum. Üstümde bir sorumluluk var tabii ki fakat bu sorumluluğun üstesinden en iyi şekilde gelmeye çalışıyorum. Bu konuda zaten psikolojik destek de alıyoruz. Hem milli takımımızın psikoloğu var hem ben bireysel olarak bu konuda destek alıyorum. Çünkü psikoloji gerçekten sporun önemli bir payını kapsıyor" dedi.

"Olimpiyat ikinciliğimin asla tesadüf olmadığını göstermek istiyorum"

Olimpiyat ikinciliğinden sonra rehavete kapılıp kapılmadığı sorusunu yanıtlayan milli karateci, "O rehavet Türkiye şampiyonalarında oluyor. Fakat uluslararası maçlarda asla bir gevşeme olmuyor bende. Çünkü olimpiyat ikinciliğimin asla bir tesadüf olmadığını göstermek istiyorum. Bunu da Avrupa şampiyonalarında, Dünya şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları'nda kanıtlamak için elimden gelen mücadeleyi gösteriyorum. Allah'a şükür bunu da başarıyoruz" şeklinde konuştu.

"İsmimin kalıcı olmasını her zaman istemişimdir"

Genç yaşta adının salonlara verilmesiyle ilgili duygularını da aktaran Eray Şamdan, "Şu an Darıca ve Gebze'de kapalı spor salonuna benim ismim verildi. Bu gerçekten beni motive eden bir durum. Genç yaşımda bunları başarmak mutlu edici bir şey. Bunlar zaten benim hayalimdi. Hayatımda, ismimin kalıcı olmasını her zaman istemişimdir. Bu dünyadan göçtükten sonra ismimizin hala hatırlanması, benim en büyük hedeflerimden bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

"İslam Oyunları'ndan da altın madalya ile döneceğim"

Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'ndan altın madalya ile dönen Şamdan, İslam Oyunları'nda da altın madalyayı kazanıp, sezonu üçlemek istediğini belirtti. Şamdan, "Bizim bu sene hazırlandığımız üç tane büyük maç vardı. Biri Avrupa Şampiyonası, biri Akdeniz Oyunları, biri de İslam Oyunları. Avrupa ve Akdeniz'i altın madalyayla tamamlamış oldum. Önümüzde şu an İslam Oyunları var. Ona hazırlıklarımız devam ediyor. Orada da altın madalya alarak bu senenin büyük maçlarını güzel şekilde kapatmak istiyorum. İslam Oyunları bu sene Konya'da düzenlenecek. Ev sahibi olduğumuz için kendimi avantajlı görüyorum. Zaten seyircilerimizin, sporseverlerimizin bize desteklerini her zaman görüyoruz. Orada da altın madalya alabileceğime inanıyorum. Şu an Akdeniz Oyunları'ndan geldik, dinlenme aşamasındayım. Haftaya güçlü bir motivasyonla tekrar antrenmanlara başlayacağız. Kamplarımız da devam edecek. Oradan da altın madalyayla döneceğiz ve ülke olarak da inşallah zirvede tamamlayacağız maçlarımızı" dedi.

"Hep 'Eray Şamdan gibi dövüşmek' diye bir tabir olmasını söylerdim"

Kendisini örnek alan sporcuların olmasının gurur verici olduğunu söyleyen Şamdan, "Beni örnek alan çok sporcu var. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çünkü hep söylerdim; 'Eray Şamdan gibi dövüşmek' diye bir tabir olsun. Çocukların beni rol model olarak görmesi, gerçekten beni mutlu ediyor. Onlara hem spor hem de ahlaki yönden örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah onlar da çok başarılı ve ahlaklı gençler olarak yetişirler" şeklinde konuştu.

"Efsane olmak istiyorum"

Hedeflerini de anlatan Şamdan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Olimpiyatlarda bir madalya kazanarak en büyük hedefimi gerçekleştirmiş oldum. Keşke altın olsaydı, daha güzel olurdu. Bu da her konuda benim önümü açıyor. İleride inşallah güzel bir kompleks, tesis kurmak istiyorum. Her branşın olduğu güzel bir tesisin işletmeciliğini yapmak isterim. İnşallah orada yeni olimpiyat şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiririz ve efsane olmak istiyorum. En büyük hedeflerim bunlar."